Sabrina Carpenter anuncia Manchild y vuelve con todo a la carrera por la canción del verano

Más allá de la música, la estética visual que acompaña esta nueva era no ha pasado desapercibida. Con el estilismo de su colaborador de siempre, Jared Ellner, Sabrina luce shorts ultra cortos al estilo Daisy Dukes, blusas con nudos pin-up y tacones llamativos, en una mezcla entre glamour hollywoodense de los años 50 y espíritu country vintage.

La comparación con Dolly Parton no es casual: además de inspirarse en ella visualmente, Sabrina colaboró con la legendaria cantante este año para una nueva versión del tema Please, Please, Please, incluida en la edición de lujo de Short n’ Sweet.

Ese álbum, lanzado en septiembre pasado, debutó en el número 1 y reafirmó a Carpenter como una de las voces pop más influyentes de su generación.