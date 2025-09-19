Yatra, Fonsi y Almodóvar entre los invitados al gran desfile de Carolina Herrera en Madrid

Por primera vez en más de cuatro décadas, la firma Carolina Herrera trasladó su desfile principal de Nueva York —su sede habitual— a la Plaza Mayor de Madrid, donde presentó la colección primavera-verano 2026 bajo la dirección creativa de Wes Gordon.

El evento reunió a más de 800 invitados y personalidades de la cultura, el cine y la música. Entre los asistentes estuvieron Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Pedro Almodóvar, Amaia, Isabel Preysler, Margarita Vargas, Sassa de Osma, así como las hijas de la diseñadora venezolana, Patricia y Carolina Herrera.

