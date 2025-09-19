Televisión
19 sep 2025 , 10:59

Yatra, Fonsi y Almodóvar entre los invitados al gran desfile de Carolina Herrera en Madrid

La firma trasladó por primera vez su desfile principal de Nueva York a Madrid, reuniendo a más de 800 invitados entre celebridades del cine, la música y la moda.

   
    Martiño Rivas, Lucy Hale y Sebastián Yatra en el desfile de Carolina Herrera en Madrid. ( Daniel González / EFE )
Por primera vez en más de cuatro décadas, la firma Carolina Herrera trasladó su desfile principal de Nueva York —su sede habitual— a la Plaza Mayor de Madrid, donde presentó la colección primavera-verano 2026 bajo la dirección creativa de Wes Gordon.

El evento reunió a más de 800 invitados y personalidades de la cultura, el cine y la música. Entre los asistentes estuvieron Sebastián Yatra, Luis Fonsi, Pedro Almodóvar, Amaia, Isabel Preysler, Margarita Vargas, Sassa de Osma, así como las hijas de la diseñadora venezolana, Patricia y Carolina Herrera.

Desfile de la firma Carolina Herrera en el marco de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week.
Desfile de la firma Carolina Herrera en el marco de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week. ( Daniel González / EFE )

Aunque Carolina Herrera (Caracas, 1939), considerada un ícono de estilo y elegancia, no acudió al desfile, su marca fue celebrada en una cita que blindó el corazón de Madrid y vistió la alfombra de un rosa palo.

Por la pasarela desfilaron diseñadores como Alejandro Gómez Palomo, Juan Avellaneda, Modesto Lomba y Sybilla, junto a modelos de renombre como Nieves Álvarez, Karolina Kurková, Martina Klein, Vanesa Lorenzo, Marta Ortiz, Verónica Blume y la argentina Valeria Mazza.

El mundo de la interpretación también estuvo presente con Aitana Sánchez-Gijón, Najwa Nimri, Bibiana Fernández, Olivia Molina, Macarena García, Marta Hazas, Hiba Abouk, María León y Miriam Giovanelli, todas vestidas con diseños coloristas de la firma. Entre los actores asistentes destacaron Alfonso Bassave, Paco León y Martiño Rivas.

  • El cantante Sebastián Yatra posa este jueves a su llegada al desfile de Carolina Herrera.
    El cantante Sebastián Yatra posa este jueves a su llegada al desfile de Carolina Herrera. ( Daniel González / EFE )
  • El actor Martiño Rivas posa este jueves a su llegada al desfile de Carolina Herrera.
    El actor Martiño Rivas posa este jueves a su llegada al desfile de Carolina Herrera. ( Daniel González / EFE )

Los cantantes Luis Fonsi, Amaia y Sebastián Yatra expresaron su entusiasmo por la propuesta de Carolina Herrera.

“Me gusta la moda, el diseño, pero me parece increíble este gran desfile en Madrid, una ciudad que se va a convertir en la capital del mundo. Tiene de todo: música, arte, gastronomía”, señaló Yatra.

El cierre tuvo un toque nostálgico con la aparición de la cantante Jeanette, vestida de blanco, quien escuchó emocionada cómo sonaba su mítica canción Porque te vas, compuesta por José Luis Perales.

