El polémico vestido transparente con el que Margot Robbie dice adiós a Barbie

Margot Robbie vuelve a dar un golpe sobre la alfombra roja y confirma que está lista para dejar atrás definitivamente la era Barbie, película que constituyó todo un fenómeno en 2023. La actriz australiana, que acaba de estrenar en Londres El Gran Viaje de tu Vida, la nueva película de Kogonada junto a Colin Farrell, se ha convertido en la absoluta protagonista de la noche gracias a un look que ya ha desatado titulares y miles de comentarios en redes sociales.

Margot Robbie encarna a Sarah en Un gran viaje atrevido y maravilloso. ( )

El polémico vestido de Margot

En el estreno celebrado en el Odeon Luxe Leicester Square, Margot Robbie sorprendió con un vestido completamente transparente, bordado con pedrería floral y rematado en la espalda con una gran flor de cristal. Un naked dress plateado de tirantes finos que completó con sandalias Love Struck de Aquazzura. Pero más allá del impacto visual y la sensualidad del diseño, el vestido es un homenaje directo a Giorgio Armani, pues pertenece a la penúltima colección de Alta Costura de Armani Privé (Primavera/Verano 2025). La elección no es casual: apenas una semana después del fallecimiento del legendario diseñador en Milán, Margot Robbie convierte su alfombra roja en un tributo eterno al genio de la moda italiana.

Con este look, la actriz confirma que su imagen edulcorada y rosada durante la promoción de Barbie ya es cosa del pasado. Con ello, Margot Robbie dice a los cineastas, que ya no es la muñeca perfecta de Hollywood, sino una auténtica musa capaz de rendir homenaje a las leyendas de la moda y, al mismo tiempo, marcar su propio camino estilístico. El Gran Viaje de tu Vida se estrenará en los cines de Ecuador y América Latina el 18 de septiembre de 2025, con una historia que narra el como dos desconocidos se unen en un viaje inimaginable.