El polémico vestido transparente con el que Margot Robbie dice adiós a Barbie

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/margot-robbie-primer-hijo-tom-ackerley-BA8244245 target=_blank>Margot Robbie</a> vuelve a dar un golpe sobre la <b>alfombra roja</b> y confirma que está lista para dejar atrás definitivamente la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/premios-oscar-2024-reciben-ola-criticas-dejar-fuera-nominaciones-margot-robbie-greta-gerwig-barbie-MX6671196 target=_blank>era Barbie</a>, película que constituyó todo <b>un fenómeno en 2023</b>. La <b>actriz</b><b></b><i></i><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/margot-robbie-deslumbra-alfombra-roja-mientras-aproxima-maternidad-CA8103501 target=_blank></a>