Filtran un segundo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera y las redes explotan

Por si no bastara con <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/isabella-ladera-responde-polemica-video-filtrado-beele-IG10076916 target=_blank>un solo video privado filtrado</a>, la polémica en torno a <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/se-filtra-video-intimo-beele-isabella-ladera-EG10075643 target=_blank>Beéle e Isabella Ladera</a> se reaviva con la supuesta aparición de <b>un segundo video íntimo que circula en redes sociales</b>. Sería<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/asi-fue-historia-amor-isabella-ladera-beele-infidelidad-polemico-video-IJ10080338 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/beele-responde-polemica-video-intimo-filtrado-isabella-ladera-MJ10083942 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>