11 sep 2025 , 11:30

Filtran un segundo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera y las redes explotan

Días después de que Ladera y Beéle iniciaran acciones legales para proteger su privacidad, un segundo video filtrado ya circula en internet y pone sus nombres en tendencia.

   
    Isabella Ladera y Beéle comenzaron su relación de 2023. ( RRSS )
Por si no bastara con un solo video privado filtrado, la polémica en torno a Beéle e Isabella Ladera se reaviva con la supuesta aparición de un segundo video íntimo que circula en redes sociales.

Sería en el programa Ponte en la Cola donde los conductores Ricardo Rondón y Micheille Soifer confirmaron que el video ya está en plataformas digitales, aunque distribuido en fragmentos.

Lea: La historia de Beéle e Isabella Ladera: entre la infidelidad y un polémico video​​​​​​

El video, compartido en X y varios sitios web, se encontraría fragmentado, y se especula que el original sería mucho más extenso, lo que mantiene la expectativa sobre posibles nuevas filtraciones en lo que los internautas ya consideran una verdadera batalla mediática.

La filtración llega días después de que tanto Isabella como Beéle anunciaran acciones legales para frenar la propagación del primer video y proteger su privacidad. Ladera ha señalado al cantante como presunto responsable de la filtración, mientras que Beéle asegura no haber tenido nada que ver y evalúa emprender acciones legales por calumnia.

Lea: Beéle responde a la polémica por el video íntimo filtrado con Isabella Ladera: "No lo difundí"

Hasta ahora, ninguno de los involucrados se ha pronunciado sobre esta nueva filtración, lo que ha dejado un vacío que las redes han llenado con hipótesis, memes y debates.

El impacto en plataformas como X ha sido inmediato: los nombres de Beéle e Isabella volvieron a ser tendencia en cuestión de minutos, acumulando miles de comentarios y teorías sobre el origen del video y la posible magnitud del material aún no divulgado.

