Música
11 sep 2025 , 10:20

Ángela Aguilar cancela varios shows de su gira en Estados Unidos por bajas ventas

La más pequeña de los Aguilar enfrenta un duro revés en su carrera musical con la cancelación de conciertos por una aparente baja venta de boletos.

   
  • Ángela Aguilar cancela varios shows de su gira en Estados Unidos por bajas ventas
    Ángela Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán después de las polémicas declaraciones de Nodal sobre Cazzu.( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

Ángela Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán. La llamada Princesa del regional mexicano canceló al menos siete conciertos de su gira Libre Corazón Tour en Estados Unidos, según lo confirmado en páginas oficiales de Ticketmaster y algunos recintos.

Lea: Esta es la cantidad de dinero que recibe la hija de Nodal y Cazzu por manutención

Ángela Aguilar y Nodal se casaron en mayo de 2024.
Ángela Aguilar y Nodal se casaron en mayo de 2024. ( RRSS )

El Libre Corazón Tour nació con la promesa de destinar parte de sus ganancias a apoyar a migrantes mexicanos en EE.UU., afectados por las políticas migratorias. Sin embargo, la donación anunciada —un dólar por cada boleto vendido— generó críticas en redes sociales, al considerarse insuficiente.

Las presentaciones afectadas incluyen fechas en Nueva Jersey, Pensilvania, Misuri, Carolina del Norte, Nuevo México y Oklahoma. Los recintos han informado que se realizarán reembolsos a través del mismo método de pago en un plazo de 14 a 21 días.

Lea: Cazzu rompió el silencio sobre su relación con Christian Nodal y negó tener problemas con Ángela Aguilar

A esto se suman las bajas ventas registradas en varios teatros pequeños, lo que habría llevado a las cancelaciones. Mientras tanto, otras fechas en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Dallas, Houston, Las Vegas y San Diego siguen confirmadas.

Algunas de las fechas canceladas en el sitio web de Ticketmaster.
Algunas de las fechas canceladas en el sitio web de Ticketmaster. ( RRSS )

Aunque oficialmente no se ha revelado la razón detrás de estas cancelaciones, internautas en X y TikTok especulan que pueda deberse a bajas ventas de los boletos y al poco apoyo del público estadounidense y migrante.

Lea: Christian Nodal con su nueva canción le pide a Cazzu que ya lo supere

Esta teoría cobra fuerza al verificarse que las fechas más cercanas cuentan con baja afluencia, y varios de los recintos aún cuentan con una amplia disponibilidad de asientos, como es el caso de la fecha en Indianápolis, con capacidad para 2 500 personas pero con a penas 100 asientos ocupados.

La situación llega en un momento paradójico para Ángela Aguilar. Por un lado, fue reconocida junto a Christian Nodal por la revista Líderes Mexicanos como parte de las 300 personalidades más influyentes del país.

Por otro, más de 165 000 personas firmaron en Change.org una petición para impedir que ella y su familia participen en las festividades patrias de Guadalajara, acusándolos de promover discursos antiinmigrantes.

Hasta el momento, ni Ángela ni su equipo de prensa han emitido declaraciones sobre la cancelación de las presentaciones. La artista, sin embargo, anunció nuevas fechas en Bakersfield y Albuquerque, en un intento de reacomodar su gira.

Temas
Entretenimiento
Música
infidelidad
Música Latina
conciertos
espectáculo
crisis
polémica
gira
show
corridos
Christian Nodal
Ángela Aguilar
Cazzu
Estados Unidos
México
Noticias
Recomendadas