11 sep 2025 , 09:13

Nicki Nicole habla de su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

La cantante argentina habló en Barcelona sobre su presente sentimental y despejó los rumores que giraban en torno a su relación con la joven estrella del Barça.

   
    Desde julio de 2025, los rumores sobre un romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole no han dejado de acaparar miradas.( Ecuavisa )
Kenneth Triviño
La relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal ha sido un auténtico carrusel emocional: flechazo, rumores de ruptura y, ahora, una confirmación que vuelve a encender las redes. Sí, como lo lees: la argentina ya no esconde su romance con la joven promesa del FC Barcelona.

El miércoles 10 de septiembre, la intérprete de Ojos verdes brilló en la primera fila del desfile de Desigual en Barcelona junto a Becky G, Ester Expósito y Paris Jackson, pero lo que realmente dio de qué hablar fue la declaración sobre Yamal que lanzó a la prensa antes de entrar.

Lea: Tras la ruptura con Lamine Yamal, ¿Nicki Nicole tendría un nuevo romance?

Foto de Lamine Yamal y Nicki Nicole en la fiesta de cumpleaños de la argentina.
Foto de Lamine Yamal y Nicki Nicole en la fiesta de cumpleaños de la argentina. ( RRSS )

¿Qué dijo Nicki Nicole?

En la gala, Nicki Nicole fue abordada por varios medios de comunicación españoles. Entre preguntas sobre su look y su presencia en el evento, llegó la interrogante que todos esperaban: “¿Estás feliz en el ámbito personal?”. La cantante no dudó en responder:

Quote

“Estoy muy feliz, muy enamorada”, dijo con una sonrisa pícara.

Y, por si esta confesión no alcanzaba, sonrió cómplice cuando le preguntaron directamente si ese amor tenía nombre y apellido: Lamine Yamal. Luego, siguió su camino entre risas y flashes.

Lea: Lamine Yamal sorprende con romántica foto junto a Nicki Nicole en el cumpleaños 25 de la cantante

La artista argentina, que lleva meses instalada en Barcelona, también aseguró sentirse querida por el público local y destacó el gran momento que vive en lo personal y en lo profesional:

Quote

"Estoy muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”.

La historia de este romance tuvo sus inicios en julio de 2025, cuando Nicki Nicole asistió al cumpleaños 18 de Yamal. Poco después, ella fue vista en un partido del Barça en el estadio Johan Cruyff y hasta compartió momentos con Joan Laporta.

Lea: Nicki Nicole tras conocer que Peso Pluma le fue infiel: "Me enteré de la misma forma que ustedes"

La confirmación de que había algo llegó el 25 de agosto, en el cumpleaños número 25 de Nicole, cuando ambos posaron abrazados en redes. Sin embargo, a inicios de septiembre crecieron los rumores de crisis después de que Yamal supuestamente eliminara fotos con ella de su Instagram.

Posteriormente, la calma volvería desde los vestuarios de la Roja, cuando Nico Williams grabó a Lamine mostrando en su celular una foto con Nicki como fondo de pantalla y lanzando un beso a la cámara:

Quote

“Mi chaval está in love”, escribió su compañero.

