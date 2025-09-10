Cine
10 sep 2025 , 09:32

Blake Lively pide millonaria indemnización tras demanda fallida de Justin Baldoni

Tras la desestimación de la demanda por difamación, la estrella de Gossip Girl busca compensación y sanciones contra Baldoni y su productora

   
  • Blake Lively pide millonaria indemnización tras demanda fallida de Justin Baldoni
    La disputa legal entre Lively y Baldoni inició en diciembre de 2024. ( Ecuavisa )
Fuente:
Redes sociales
Fuente:
Daily Mail
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni no hace más que intensificarse. La actriz de A Simple Favor presentó una nueva moción en la que exige que Baldoni —su coprotagonista y director en It Ends With Us— le pague millones de dólares en concepto de honorarios legales y daños y perjuicios, tras la demanda por USD 400 millones por difamación que él interpuso en su contra y que ya fue desestimada por un juez.

Lea: Isabela Ferrer se suma a Blake Lively en el caso contra Justin Baldoni por It Ends With Us

En el escrito presentado el 8 de septiembre ante un tribunal federal de Nueva York, el equipo jurídico de Lively solicita que se le reconozca como la “parte vencedora” y se le otorguen daños punitivos, económicos y emocionales.

La actriz invoca la Ley de Protección de Supervivientes frente a Demandas por Difamación Instrumentalizadas, aprobada en California en 2023, que ampara a víctimas de acoso sexual para que puedan compartir sus experiencias sin temor a represalias judiciales.

Lea: Justin Baldoni demanda a Blake Lively y Ryan Reynolds por casi 400 millones de euros

Según sus abogados, Baldoni y Wayfarer Studios —su productora— difundieron información manipulada para desacreditarla, afectando también la reputación de su esposo, Ryan Reynolds. La demanda afirma que el objetivo era “borrar a Lively hasta el olvido” mediante ataques públicos y litigios estratégicos.

Baldoni demandó a Lively y a su esposo Ryan Reynolds en enero de 2025.
Baldoni demandó a Lively y a su esposo Ryan Reynolds en enero de 2025. ( RRSS )

Nuevas acusaciones contra Baldoni

El caso sumó un nuevo giro con el testimonio de una persona anónima que afirma haber trabajado con Baldoni y su empresa Wayfarer en otro proyecto.

Según documentos judiciales obtenidos por Daily Mail, este individuo asegura haber sufrido “interacciones negativas repetidas” y “abuso verbal” por parte de Baldoni.

Lea: El pedido de Blake Lively al juez tras demanda de difamación de Justin Baldoni

Aunque no relacionado con It Ends With Us, el testigo solicitó que Baldoni fuera apartado de la producción y de las áreas de marketing y relaciones públicas. Según fuentes cercanas al proceso, esta persona podría testificar en el juicio previsto para marzo de 2026.

Lively pide al tribunal que imponga sanciones severas, incluidos daños triples y honorarios legales, y que se reconozca la aplicación de la ley californiana al caso. Baldoni, por su parte, sigue negando todas las acusaciones.

Lea: ¿La amistad entre Taylor Swift y Blake Lively está en la cuerda floja?

Temas
Entretenimiento
Gente
Cine
películas
Acoso
espectáculo
polémica
Dinero
series
demanda
Blake Lively
Ryan Reynolds
Justin Baldoni
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas