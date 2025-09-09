Televisión
09 sep 2025 , 13:42

Estos son los actores que estarán en El Cholito Forever

La recordada producción de Ecuavisa regresa con nuevas historias y un elenco que combina rostros conocidos y sorpresas.

   
  • Estos son los actores que estarán en El Cholito Forever
    David Reinoso, Marcela Ruete y Stefano Navas son algunos de los nombres confirmados para esta producción.( Ecuavisa )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño

|
Canal WhatsApp
Newsletter

La espera por El Cholito Forever está llegando a su fin y, aunque la serie aún no tiene fecha de estreno, ya genera gran expectativa entre el público ecuatoriano. La nueva producción de Ecuavisa revivirá las andanzas de Pepe Chalán y su familia en Guayaquil.

La secuela nos mostrará cómo ha cambiado la vida ​​​​​​de sus personajes en todos estos años, manteniendo la calidez y el ingenio que caracterizó a la serie original. Aquí te mostramos los actores que estarán en la serie.

Lea: Andrés Garzón se suma a la dirección de El Cholito Forever junto a Juan Salazar y Lester Zavala

Parte del elenco de Los García junto con el personal detrás de cámaras.
Parte del elenco de Los García junto con el personal detrás de cámaras. ( RRSS )

Los actores que regresan

Entre los actores que repiten en la serie destacan:

  • David Reinoso como Pepe Chalán, El Cholito.
  • Marcela Ruete en el papel de La Cococha.
  • Miriam Murillo como Doña Esther, la madre de Pepe.
  • Andrés Garzón como Justin Soto.
  • Catherine Velasteguí en el papel de Chabela.
  • Augusto Enríquez como el Ab. Hilton Zavala.

    • Lea: ¿Celos en el set de El Cholito? La prueba de fuego para David Reinoso y Catherine Velasteguí

    Los nuevos talentos

    Siguiendo la tendencia de incorporar nuevas caras, la serie contará con la participación de talentos que llegan de otras producciones o que debutan en la pantalla chica, entre ellos:

  • Elba González.
  • Maka Gómez.
  • Martín Calle.
  • Víctor Arauz.
  • Conny Garcés.
  • Sebastián Tamayo.
  • Stefano Navas.
  • Maga Donggilio.
  • Carla Bruno.
  • Jonino Larrea.
  • Joso García.
  • Mauro Falcón.
  • Gerson Quinde.
  • Steff Alarcón.
  • Fabián Tapia.
  • Juanita Guarderas.
  • Ruth Coello.
  • Fátima Coloma.
  • Jacqueline Vargas.
  • Stalin Pérez.
  • Fernando Gálvez.

    • Con este elenco amplio y diverso, El Cholito Forever combinará la nostalgia de los personajes que marcaron la comedia ecuatoriana con la frescura de nuevas historias y rostros, reafirmando su lugar como una de las series más esperadas de Ecuavisa.

    Te sugerimos: La nueva generación de actores, talentos que debutan en Los García

    Temas
    Entretenimiento
    Programas
    Televisión
    secuelas
    Ecuavisa
    espectáculo
    series
    telenovelas
    novelas
    Ecuastudios
    Mauro Falcón
    Miriam Murillo
    David Reinoso
    Maka Gómez
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas