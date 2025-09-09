Estos son los actores que estarán en El Cholito Forever

La espera por El Cholito Forever está llegando a su fin y, aunque la serie aún no tiene fecha de estreno, ya genera gran expectativa entre el público ecuatoriano. La nueva producción de Ecuavisa revivirá las andanzas de Pepe Chalán y su familia en Guayaquil. La secuela nos mostrará cómo ha cambiado la vida ​​​​​​de sus personajes en todos estos años, manteniendo la calidez y el ingenio que caracterizó a la serie original. Aquí te mostramos los actores que estarán en la serie. Lea: Andrés Garzón se suma a la dirección de El Cholito Forever junto a Juan Salazar y Lester Zavala

Los actores que regresan

Entre los actores que repiten en la serie destacan:

David Reinoso como Pepe Chalán, El Cholito.

Marcela Ruete en el papel de La Cococha.

Miriam Murillo como Doña Esther, la madre de Pepe.

Andrés Garzón como Justin Soto.

Catherine Velasteguí en el papel de Chabela.

Augusto Enríquez como el Ab. Hilton Zavala.

Los nuevos talentos

Siguiendo la tendencia de incorporar nuevas caras, la serie contará con la participación de talentos que llegan de otras producciones o que debutan en la pantalla chica, entre ellos:

Elba González.

Maka Gómez.

Martín Calle.

Víctor Arauz.

Conny Garcés.

Sebastián Tamayo.

Stefano Navas.

Maga Donggilio.

Carla Bruno.

Jonino Larrea.

Joso García.

Mauro Falcón.

Gerson Quinde.

Steff Alarcón.

Fabián Tapia.

Juanita Guarderas.

Ruth Coello.

Fátima Coloma.

Jacqueline Vargas.

Stalin Pérez.

Fernando Gálvez.