Un juez fija para marzo de 2026 el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

Un juez de Nueva York fijó para el 9 de marzo de 2026 la fecha de inicio del juicio entre la actriz Blake Lively y el coprotagonista y director de 'It Ends With Us', Justin Baldoni.

La decisión se conoció el 27 de enero, luego de que este mismo mes Baldoni demandara en la Gran Manzana al actor Ryan Reynolds y a su esposa Lively. Previamente, ella lo acusó en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de acoso sexual durante la grabación de la cinta, así como de una posterior campaña de desprestigio.

El juez a cargo reprogramó el 27 de enero la audiencia inicial para considerar la imposición de una posible orden mordaza, que impediría a Baldoni hablar sobre el caso.

La fecha, originalmente prevista para el próximo 12 de febrero, fue adelantada al 3 de febrero.