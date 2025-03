El pedido de Blake Lively al juez tras demanda de difamación de Justin Baldoni

La actriz, que interpretó a Serena en la serie Gossip Girl, presentó el jueves ante el juez una moción en la que solicita que se desestime esa demanda con la que el actor que fue su coprotagonista en la película It Ends With Us (Romper el círculo) le pide una indemnización de USD 400 millones.

La solicitud para que se desestime la demanda por difamación se produce en un contexto donde su esposo, Ryan Reynolds, también ha tomado medidas legales similares.