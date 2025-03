En la moción, los abogados de Lively y Reynolds escribieron que, si bien Lively demandó a Baldoni y a sus socios comerciales por acoso sexual y represalias posteriores, Reynolds no tiene nada que ver con la situación y que su única participación ha sido como "cónyuge solidario", explica CNN.

En la demanda de Baldoni contra la pareja de Hollywood, así como contra la publicista de Lively, Leslie Sloane (quien previamente presentó su propia moción solicitando ser excluida del caso), Baldoni acusó a Reynolds de ayudar a Lively a "secuestrar" su película "It Ends With Us" y arruinar su carrera.

Blake Lively señala a la campaña de Justin Baldoni, de traumatizar a sus hijos y esposo

También afirmó que Lively intentó asumir gran parte de la dirección creativa de la película, incluyendo que Reynolds, quien no tenía un papel formal en "It Ends With Us", reescribiera una escena y realizara "cambios no autorizados en el guion en secreto", recuerda la cadena.

Baldoni también acusó al actor, entre otras cosas, de reprenderlo en la casa de la pareja en Nueva York, afirmando que Reynolds una vez le "maldijo" y lo acusó de "criticar a su esposa por su peso".