Blake Lively demanda a Justin Baldoni por acoso sexual en el set de su última película

Blake Lively presentó una demanda contra Justin Baldoni, su ex coprotagonista y director de la película It Ends with Us, alegando acoso sexual y un ambiente laboral tóxico durante la producción. En el documento legal, la actriz detalla incidentes que incluyeron comentarios inapropiados sobre su apariencia física tras el parto, referencias personales incómodas y presiones para realizar escenas fuera del alcance del guion inicialmente aprobado.

Según la demanda, el comportamiento de Baldoni y su equipo hizo que la experiencia en el set fuera insostenible, lo que llevó incluso a reuniones con el personal, incluida la presencia de Ryan Reynolds, esposo de Lively, para intentar mediar en la situación.

