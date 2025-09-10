Bad Bunny confiesa que no llevará su gira a Estados Unidos a causa del ICE

Bad Bunny reveló el motivo principal por el que su nueva gira mundial, 'Debí Tirar Más Fotos World Tour', no pasará por Estados Unidos: la preocupación por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense, conocido como ICE.

Según explicó en una entrevista con la revista i-D publicada este 10 de septiembre, el artista teme que el ICE realice redadas en las afueras de sus conciertos, ya que una gran parte de su público en ese país es de origen latino y muchos de ellos podrían ser indocumentados.

"Estaba el problema de que, por ejemplo, ICE podría estar afuera (del concierto). Y es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho", comentó.

El cantante tomó esta decisión en un contexto de un aumento de las deportaciones. CNN ha reportado que, hasta agosto de 2025, el ICE ha deportado a casi 200 000 personas durante el actual gobierno de Donald Trump.

Bad Bunny aclaró que no hay "ningún odio" hacia el país ni hacia sus fans. "He actuado allí muchas veces. Todos han sido un éxito... He disfrutado conectar con los latinos que viven en Estados Unidos", aseguró.

