27 ago 2025 , 14:39

Bad Bunny sufre percance en su concierto: se le caen los pantalones en mitad del escenario

El percance no detuvo al Conejo Malo, que con humor y naturalidad convirtió el momento en tendencia mundial.

   
    La residencia de Bad Bunny en Puerto Rico contará con un total de 30 fechas.( RRSS )
Kenneth Triviño
Durante su presentación del domingo 24 de agosto, Bad Bunny protagonizó un bochornoso pero curioso percance: su pantalón se deslizó hasta el piso, dejándolo momentáneamente en ropa interior frente a todo el público.

El hecho, sucedió mientras Benito Antonio interpretaba su tema EoO, en donde curiosamente, existe una línea que reza, "que a las dos le bajamo el panty", y que, casualmente, en la misma línea sería que se le cayeran los pantalones.

El boricua reaccionó con agilidad y naturalidad: sujetó la prenda con una mano, la acomodó y siguió cantando sin perder el ritmo. El momento se volvió viral en redes sociales, donde los asistentes compartieron los videos que rápidamente alcanzaron miles de reproducciones.

Lejos de incomodarse, el boricua mostró el mismo control y carisma que lo han convertido en un fenómeno global. Su exitosa residencia —que se calcula generará más de USD 300 millones para Puerto Rico— ha contado con invitados de lujo como Ricky Martin, Jorge Drexler, Alejandra Jaramillo e incluso Belinda, quien recientemente se volvió viral al bailar Perro Negro junto al boricua.

