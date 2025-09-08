Bad Bunny sufre lesión de rodilla en medio de concierto

El cantante Bad Bunny se encontraba presentando el último concierto de una serie de espectáculos en su natal Puerto Rico, bajo el título No me quiero ir de aquí. Durante la presentación, y mientras ofrecía un show, ocurrió un incidente que llamó la atención de sus seguidores.

En medio de uno de sus característicos bailes, que consistía en brincar de izquierda a derecha con las piernas juntas, el artista ejecutó un salto que terminó con un gesto inesperado, se tomó rápidamente la parte posterior de su rodilla, mostrando claros signos de dolor.

Las cámaras de varios asistentes captaron el momento exacto en que el intérprete de Un verano Sin Ti manifestaba la molestia, se pudo notar que tenía dificultades al caminar durante algunos minutos. A pesar de esto, el percance no fue un impedimento para que terminara el concierto, lo cual fue aplaudido por sus fanáticos como una muestra de profesionalismo.

Hasta el momento, el artista no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido, pero el video del momento ya circula en redes sociales, donde ha acumulado miles de me gusta y cientos de comentarios, generando preocupación entre sus seguidores y especulaciones sobre una posible lesión.