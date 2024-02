Nicki Nicole tras conocer que Peso Pluma le fue infiel: "Me enteré de la misma forma que ustedes"

La cantante argentina Nicki Nicole reconoció en su cuenta de Instagram que su novio, el cantante mexicano Peso Pluma, le fue infiel. Además, dejó entrever que la relación habría llegado a su fin.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", publicó la rapera y compositora de 23 años luego que este martes 13 de febrero se difundió un video del mexicano, quien tiene 24 años, acompañado de una mujer mientras salían de un hotel en Las Vegas, Estados Unidos.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida", escribió Nicki Nicole en sus redes sociales.

Sin embargo, el video habría sido la gota que derramó el vaso, pues esta semana la joven ya había dado algunas pistas de que el noviazgo estaba en crisis.

Una de la señales fue la eliminación de todas las imágenes que tenía junto a Peso Pluma, cuyo nombre oficial es Hassan Emilio Kabande Laija, en su cuenta de Instagram.

Hace apenas una semana, la pareja apareció junta en la ceremonia de los Grammy, que se llevó a cabo en Los Ángeles, EE.UU.