“Imagínate si vos todos los días salís con un perro. Nadie te va a preguntar por qué todos los días salí con un perro. Es normal . No estoy diciendo que seas un perro, Hassan. Es como si todo el mundo te ve todos los días con el mismo bolso, a eso me refiero", dijo, generando memes y todo tipo de reacciones en redes sociales.

Pero eso no fue todo, en otra entrevista con el creador de contenido Molusco, Nicki volvió a resaltar que ella y la voz de la popular pista Ella Baila Sola tan solo tienen una amistad , sin embargo la analogía que utilizó para explicar la relación no fue bien recibida por los fans del mexicano.

Nicki Nicole: “Peso Pluma me cae bien. Es como si me preguntan todo el tiempo porque salgo con un perro” pic.twitter.com/bQAsFDU5HJ

“Siento la verdad que es un poco difícil con la vida que tenés como conocer a alguien y que la gente no lo sepa. A mí en lo personal no me molesta y todo bien. La realidad es que somos amigos, está todo piola. No hay leyes ni nada y yo no tengo drama”, sentenció, dejando en claro que hasta el momento lo que menos se puede llamar a la relación entre ambos famosos es, netamente, un noviazgo.

El audio de Karol G que revela por qué no incluyó a Ecuador y otros países en su tour 2024