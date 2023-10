Karol G lanzó las fechas de su nuevo tour musical , Mañana Será Bonito, semanas atrás. El anuncio sorprendió a más de un fanático ecuatoriano ya que Ecuador no se encontraba en la lista, al igual que otros países. Al menos hasta el momento.

Recientemente un audio de La Bichota en su grupo de Telegram junto a sus fanáticos se viralizó en redes sociales. En él, Carolina explicaba con tono triste una de las razones por las que no pudo dirigirse a ciertas zonas.

¿Por qué Karol G no anunció conciertos en Ecuador en su nueva gira en 2024?

"Sé que tienen muchas preguntas por el tour de Latinoamérica. Hay países que no pudimos incluir porque no podíamos lograr llevar la infraestructura que necesitamos. El escenario de nosotros es un poquito complicado de montar, y había lugares donde no teníamos la infraestructura del tour", declaró.