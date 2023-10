¿Por qué Karol G no anunció conciertos en Ecuador en su nueva gira en 2024?

"No consideraron a Ecuador, me parece injusto, siempre les hemos abierto las puertas", "Que pena que en Ecuador no podrán disfrutar... Dicen que está muy peligroso. Mis paisanos no tienen de otra...", ¿Y Ecuador?", son algunos de los comentarios destacados en la publicación original.

La última vez que Karol G visitó al Ecuador fue en junio del 2022, con su gira Bichota Tour. Visitó Guayaquil y Quito, sin embargo, la Perla del Pacífico experimentó un mal sabor de boca -literalmente, debido al gas pimienta arrojado en varias localidades del evento celebrado en el Coliseo Voltaire Paladines Polo-.

Karol G paró su concierto en Guayaquil porque lanzaron gas pimienta

En medio de un malestar entre personal de policía fuera de las instalaciones y cientos de asistentes, el compuesto químico llegó a los interiores del coliseo. La colombiana se dio cuenta que algo ocurría entre el público, situación que la obligó a parar y consultar qué sucedió.