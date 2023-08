En publicaciones, seguidores e internautas comentaron con respecto a la escena: "Parece una niña chiquita, así deberíamos sentirnos con el hombre que amamos y nos ama", "Tengo 34 y me siento como Karol, me gusta que mi esposo me mime", "Ay, que todas tengamos un Feid en nuestras vidas, lo decreto", fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Karol G habló sobre su relación con Feid en inédita entrevista con medio norteamericano: "No sabía de él"

Feid y Karol G confirmaron su relación amorosa en junio de este año, cuando se dejaron tomar fotografías en los que se agarraban de las manos en horas previas a un concierto del también llamado Ferxxo, esto sucedió en medio de polémicas acciones del ex de La Bichota, Anuel AA, en las que expresó sobre su fogoso deseo de volver con ella.