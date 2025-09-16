El Municipio tiene plazo hasta el 22 de septiembre para salvar el proceso de la Reina de Guayaquil

El Municipio de Guayaquil tiene plazo hasta el lunes 22 de septiembre para subsanar observaciones y entregar la documentación pendiente en el proceso de contratación registrado en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) para la organización de la ceremonia Reina de Guayaquil 2025.

El trámite, iniciado el 3 de septiembre, se encuentra suspendido. Hasta el viernes 12, la directora de Turismo y Eventos Especiales de la Alcaldía, Tahiz Panus, aseguró desconocer las razones por las que el proceso estaba detenido.

Lea también: Ellas son las 13 candidatas a Reina de Guayaquil 2025

Según el Sercop, el Municipio no adjuntó el certificado de Operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública - Fundamentos de Contratación Pública. Tampoco presentó el presupuesto referencial sin desglose por rubros ni los requerimientos técnicos.

El evento Reina de Guayaquil 2025 está previsto a realizarse a inicios de octubre y se ha presupuestado en USD 53 243,28.

Revise además: El Sercop bloqueó contratos para el concurso Reina de Guayaquil y la sesión solemne de octubre