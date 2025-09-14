Guayaquil vivió la maratón de meseros en el Cerro Santa Ana

El cerro Santa Ana, en Guayaquil, fue escenario de una competencia poco común: la maratón de meseros, que reunió este sábado 13 de septiembre a 70 participantes dispuestos a demostrar equilibrio y destreza. Con bandejas en mano, los concursantes descendieron los 444 escalones de las emblemáticas escalinatas, cuidando cada paso para no derramar una sola gota de bebida.

En la categoría femenina, la ganadora fue Tania Muñoz, quien con precisión y práctica logró conquistar el primer lugar. "Estoy muy feliz porque soy una motivación para mis hijos. Mi reto fue mantener el equilibrio", contó emocionada tras recibir el reconocimiento.

Entre los hombres, el triunfo fue para Joseth Tomalá, quien también destacó el valor de la preparación constante. "La práctica me permitió ganar. Me siento muy contento y agradecido", expresó sonriente mientras celebraba su victoria.

La jornada concluyó con un show de bartenders, cócteles y degustaciones que animaron al público que acompañó el evento.

Más allá de la competencia, la actividad se convirtió en una fiesta popular que combinó tradición, turismo y gastronomía.