Guayaquil
11 sep 2025 , 17:05

Seis meses después de la disputa por Samanes, el Ministerio de Ambiente anunció convenio con el Municipio de Guayaquil

En marzo pasado, el presidente Daniel Noboa ordenó retirar las competencias del Municipio de Guayaquil sobre el Área Nacional Los Samanes. Hoy, la ministra Inés Manzano anunció un convenio.

   
    Imagen del Parque Samanes, parte del Área Nacional Los Samanes.( Municipio de Guayaquil )
Fuente:
Registro
David Muñoz
Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, anunció la suscripción de un convenio con el Municipio de Guayaquil sobre la administración del Área Nacional Los Samanes.

Este acuerdo ocurre seis meses después que el presidente Daniel Noboa ordenara a la cartera de Estado que revocara la delegación de este sitio al Cabildo guayaquileño.

Entonces, se había hablado de "importantes deficiencias" en la gestión de la actual administración del Puerto Principal del espacio como área protegida. En reacción a ese pronunciamiento del mes de marzo, la Alcaldía de Guayaquil aclaró que mantienen la administración de la infraestructura del Parque Samanes.

Por el momento, Manzano indicó que el Gobierno se queda con las área de conservación y restauración. "Son 632ha!!! (hectáreas). Es el proyecto más importante a nivel de zona urbana", sostuvo.

Agregó que esta iniciativa es pionera, pues implementará soluciones basadas en la naturaleza e infraestructura azul para recuperar la biodiversidad de Guayaquil y su ecosistema.

El Municipio de Guayaquil aún no ha emitido un pronunciamiento sobre este nuevo acuerdo.

