La octava temporada de La Isla de las Tentaciones está por comenzar en Ecuavisa , y llega con más drama, romances explosivos y emociones a flor de piel . Pero lo que muchos no sabían es que esta nueva edición del famoso reality español viene con un ingrediente inesperado: un toque ecuatoriano .

"Yo trabajaba en una oficina, con un horario laboral muy tranquilo y una vida bastante monótona. Sentía que necesitaba un cambio radical, hacer alguna locura y vivir experiencias nuevas. Justo se me presentó la oportunidad de participar en el casting de La isla de las tentaciones y no lo dudé."

Además, añadió que en sus redes puedan conocer a la Mayeli que no se vio en el programa :

En redes sociales, Mayeli se muestra tal como es: directa, intensa y sin máscaras : "Mis redes sociales son un reflejo de mi vida real. Me gusta mostrar mi cara más sincera, para que la gente que me sigue —y también los que no— puedan conocer realmente quién soy."

"Me considero una persona bastante atrevida y no soy nada precavida en temas del corazón. Yo, vamos, me tiro cuesta abajo y sin frenos. Y sobre todo así es en el tema del amor."

Lea: ¿Te estás autosaboteando en el amor? Estas señales podrían indicarlo

Añadió además que no tiene miedo de enamorarse, y que las personas cercanas a ella lo saben muy bien: