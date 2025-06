¿Te estás autosaboteando en el amor? Estas señales podrían indicarlo

Una de las señales más evidentes de autosabotaje en el amor es la inseguridad. Esta puede manifestarse de diversas formas, desde dudar constantemente de tu atractivo físico hasta sentir que no se merece ser amado o que su pareja podría encontrar a alguien mejor.

Según el texto Escala del Sabotaje de las relaciones de la Doctora y educadora Raquel Peel, las personas con baja autoestima tienden a tener dificultades para confiar en que el amor que reciben es genuino y duradero.

El miedo a ser abandonado o rechazado puede crear un ciclo de inseguridad que lleva a la persona a generar conflictos innecesarios en su relación o, incluso, a sabotearla antes de que sea demasiado tarde. Esto ocurre porque, en el fondo, el autosabotaje actúa como un mecanismo de defensa ante el dolor de un posible fracaso emocional.

La desconfianza, ya sea hacia su pareja o hacia el amor en general, también puede ser una señal clara de autosabotaje. Este miedo a confiar puede surgir de experiencias pasadas traumáticas, como infidelidades o rupturas dolorosas. Las personas que han sido heridas en relaciones anteriores tienden a levantar barreras emocionales para protegerse, lo que, paradójicamente, las aleja de la posibilidad de vivir una relación sana y plena.

Otra señal clara de autosabotaje es la tendencia a repetir los mismos patrones en cada relación amorosa. Esto puede incluir involucrarse con personas emocionalmente no disponibles, elegir parejas que no comparten los mismos valores o, incluso, reencontrarse con situaciones de abuso o maltrato.

Este patrón se conoce en la psicología como "repetición compulsiva" y puede ser el resultado de experiencias pasadas no procesadas. En muchos casos, las personas no son conscientes de que están recreando dinámicas emocionales destructivas, pero sus acciones siguen los mismos caminos, como si estuvieran buscando, inconscientemente, resolver conflictos no resueltos del pasado.