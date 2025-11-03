Televisión
03 nov 2025 , 12:56

Millie Bobby Brown habría presentado denuncia por acoso contra David Harbour en el set de Stranger Things

Según medios británicos, la actriz habría presentado una queja formal por acoso e intimidación antes del rodaje final de la exitosa serie de Netflix.

   
  • Millie Bobby Brown habría presentado denuncia por acoso contra David Harbour en el set de Stranger Things
    Millie Bobby Brown y Davuid Harbour.( RRSS )
Fuente:
Infobae
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La actriz Millie Bobby Brown habría presentado una denuncia formal contra David Harbour por acoso e intimidación en el marco del rodaje de la quinta y última temporada de Stranger Things, según informaron medios internacionales.

La denuncia se habría realizado antes del inicio del rodaje y, de acuerdo con fuentes citadas por la prensa británica, contenía “páginas y páginas de acusaciones”. Aquí todos los detalles.

Lea: Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian la llegada de su primera hija

Millie Bobby Brown está casada con Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown está casada con Jake Bongiovi ( RRSS )

¿De qué trata la denuncia?

De acuerdo con estos reportes, la actriz habría acusado a Harbour de acoso e intimidación dentro del entorno laboral, alegando un comportamiento que habría afectado su bienestar durante las grabaciones de la serie.

Fuentes, como Daily Mail y Page Six, señalaron que la denuncia no incluía alegaciones de conducta sexual inapropiada, y que durante la filmación final Millie estuvo acompañada por un representante personal en el set.

Lea: Millie Bobby Brown cuenta que su pedida de mano pudo terminar en un desastre

El actor ha declarado en diversas ocasiones sentirse responsable de resguardar a la joven ante la presión de la fama, aunque con el tiempo los actores jóvenes han ganado independencia profesional.

El reporte sobre la presunta denuncia coincide con cambios personales en la vida de Harbour, incluyendo su reciente separación de la cantante Lily Allen, con quien estuvo casado cuatro años. Según medios, la cantante habría respaldado al actor durante el proceso de investigación.

Desde el inicio de Stranger Things en 2016, David Harbour ha descrito su vínculo con Millie Bobby Brown como cercano y protector, dado que ella comenzó a trabajar en la serie a los 12 años. Hasta el momento, Netflix, así como las oficinas de representación de ambos actores, no han emitido comentarios sobre las acusaciones.

Lea: Las tres curiosas reglas que el elenco de Stranger Things 4 debió seguir al pie de la letra

Stranger Things se estrenó en 2016 y se consolidó como una de las series más exitosas de la plataforma, con récords de audiencia y una base de seguidores internacional. La quinta temporada será la última de la saga.

Temas
Entretenimiento
Televisión
Netflix
Denuncia
Acoso
espectáculo
bullying
series
Millie Bobby Brown
david harbour
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas