Televisión
21 ago 2025 , 12:11

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian la llegada de su primera hija

La actriz y su esposo, hijo de Jon Bon Jovi, le dieron la bienvenida a su hija adoptiva este verano

   
La actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, sorprendió a sus seguidores este 21 de agosto al anunciar que ya es mamá. Junto a su esposo, Jake Bongiovi, reveló que adoptaron a una niña y le dieron la bienvenida a su hogar durante el verano.

Así lo reveló la actriz en su cuenta de Instagram, en donde publicó un mensaje con el que revelaba las buenas nuevas a sus seguidores:

Quote

“Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad, con paz y privacidad. Y entonces fuimos 3”, compartió la pareja

Millie, de 21 años, y Jake, de 23, quienes se casaron en secreto en mayo de 2024, ya habían expresado su deseo de formar una familia.

En marzo pasado, la actriz confesó en el podcast SmartLess que ambos pensaban en convertirse en padres. Además, destacó que su decisión de ser madre joven está inspirada en su propia familia: su madre tuvo su primer hijo a los 21 años y su padre, a los 19.

La actriz, conocida por interpretar a Eleven en la exitosa serie de Netflix, expresó que la maternidad siempre fue una pasión para ella desde pequeña, recordando cómo soñaba con tener hijos y cuidar muñequitas, tal como lo hizo su madre con ella.

