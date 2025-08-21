Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anuncian la llegada de su primera hija

Así lo reveló la actriz en su cuenta de Instagram , en donde publicó un mensaje con el que revelaba las buenas nuevas a sus seguidores:

La actriz de Stranger Things , Millie Bobby Brown , sorprendió a sus seguidores este 21 de agosto al anunciar que ya es mamá. Junto a su esposo, Jake Bongiovi , reveló que adoptaron a una niña y le dieron la bienvenida a su hogar durante el verano.

Millie, de 21 años, y Jake, de 23, quienes se casaron en secreto en mayo de 2024, ya habían expresado su deseo de formar una familia.

En marzo pasado, la actriz confesó en el podcast SmartLess que ambos pensaban en convertirse en padres. Además, destacó que su decisión de ser madre joven está inspirada en su propia familia: su madre tuvo su primer hijo a los 21 años y su padre, a los 19.

Lea: Esta es la fecha en la que se estrenará la quinta temporada de Emily en París

La actriz, conocida por interpretar a Eleven en la exitosa serie de Netflix, expresó que la maternidad siempre fue una pasión para ella desde pequeña, recordando cómo soñaba con tener hijos y cuidar muñequitas, tal como lo hizo su madre con ella.