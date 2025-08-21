Esta es la fecha en la que se estrenará la quinta temporada de Emily en París

Desde su estreno, la serie protagonizada por Lily Collins se ha convertido en un fenómeno cultural, generando debates sobre sus estereotipos y la visión idealizada de París , pero también ganándose elogios por su estética, moda y narrativa ligera.

Netflix ha anunciado oficialmente que la quinta temporada de Emily en París llegará a la plataforma el 18 de diciembre de 2025 , antes de que finalice el año. El anuncio se realizó a través de un video promocional que, aunque breve, dejó a los fanáticos ansiosos por descubrir las nuevas aventuras de Emily Cooper en la capital francesa.

La cuarta temporada dejó varios cliffhangers amorosos y profesionales, y la quinta promete resolverlos mientras Emily enfrenta nuevos desafíos en su vida personal y laboral.

Aunque los detalles del argumento se mantienen en secreto, se espera que la temporada mantenga los triángulos amorosos, los escenarios de ensueño y los outfits de alta costura que caracterizan a la serie.

Además, los seguidores podrán ver cómo Emily explora nuevos rincones de París y continúa desarrollando su carrera en Savoir, la agencia de marketing donde trabaja.