Televisión
21 ago 2025 , 11:47

Esta es la fecha en la que se estrenará la quinta temporada de Emily en París

Netflix confirma el regreso de Emily Cooper para cerrar historias pendientes y explorar nuevos desafíos en París.

   
    Emily se encuentra grabando en Italia. ( Netflix )
Fuente:
Netflix
user placeholder

Kenneth Triviño
Netflix ha anunciado oficialmente que la quinta temporada de Emily en París llegará a la plataforma el 18 de diciembre de 2025, antes de que finalice el año. El anuncio se realizó a través de un video promocional que, aunque breve, dejó a los fanáticos ansiosos por descubrir las nuevas aventuras de Emily Cooper en la capital francesa.

Desde su estreno, la serie protagonizada por Lily Collins se ha convertido en un fenómeno cultural, generando debates sobre sus estereotipos y la visión idealizada de París, pero también ganándose elogios por su estética, moda y narrativa ligera.

Escenas de Emily en Paris.
Escenas de Emily en Paris. ( Netflix )

La cuarta temporada dejó varios cliffhangers amorosos y profesionales, y la quinta promete resolverlos mientras Emily enfrenta nuevos desafíos en su vida personal y laboral.

Aunque los detalles del argumento se mantienen en secreto, se espera que la temporada mantenga los triángulos amorosos, los escenarios de ensueño y los outfits de alta costura que caracterizan a la serie.

Además, los seguidores podrán ver cómo Emily explora nuevos rincones de París y continúa desarrollando su carrera en Savoir, la agencia de marketing donde trabaja.

Escena de Emily en Paris en Italia.
Escena de Emily en Paris en Italia. ( RRSS )

Creada por Darren Star, conocido por éxitos como Sex and the City, Emily en París continúa consolidándose como una de las series más populares y comentadas de Netflix, combinando comedia romántica, moda y la magia de París para millones de espectadores alrededor del mundo.

