Esta es la fecha en la que se estrenará la quinta temporada de Emily en París

Netflix ha anunciado oficialmente que la quinta temporada de Emily en París llegará a la plataforma el 18 de diciembre de 2025, antes de que finalice el año. El anuncio se realizó a través de un video