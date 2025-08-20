Televisión
20 ago 2025 , 09:25

Emma Guerrero, actriz de Los García, dio a luz a su segundo hijo

Tras su reciente separación de Fernando Zúñiga, Guerrero inicia un nuevo capítulo con el nacimiento de su bebé.

   
  • Emma Guerrero, actriz de Los García, dio a luz a su segundo hijo
    Emma Guerrero junto a su hijo, Emanuel Alejandro. ( RRSS )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La actriz ecuatoriana Emma Guerrero atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La tarde-noche del 19 de agosto recibió a su segundo hijo, a quien decidió llamar Emanuel Alejandro.

En un emotivo reel compartido en Instagram, la actriz de Los García reveló la noticia a sus seguidores, quienes de inmediato la llenaron de felicitaciones y mensajes de cariño.

Lea: Sofía Caiche envía un mensaje emotivo y de apoyo a Emma Guerrero en medio de su difícil embarazo y separación

Un sueño hecho realidad. Nació Emanuel Alejandro. Amor sin límites para ti, mi pequeño, un nuevo capítulo comienza”, escribió Guerrero en la descripción del video, que rápidamente se volvió viral entre su comunidad digital.

El nacimiento de Emanuel llega apenas semanas después de la mediática separación de la actriz con Fernando Zúñiga, anunciada en exclusiva por Los Hackers del Espectáculo el pasado 4 de agosto.

Con Zúñiga, Guerrero tuvo a su primera hija, Luciana, quien actualmente tiene cuatro años y se convirtió en la primogénita de la actriz y el influencer.

Lea: "Cuida más a tu matrimonio": la lección de vida que Carolina Jaume compartió con Emma Guerrero

Aunque en un principio iba a llamar a su hijo Ignacio, cinco días antes del parto Emma anunció que cambiaría el nombre a Emanuel, aunque sin revelar todos los detalles.

A través de su comunidad de Instagram llamada Emlu Hacks, Guerrero compartió un tierno video en el que aparece junto a su bebé recién nacido. En la publicación también aprovechó para agradecer a la doctora Kelmy Jurado, quien la acompañó durante el proceso de parto.

De acuerdo con lo revelado por la actriz, tanto ella como Emanuel Alejandro se encuentran en buen estado de salud, disfrutando de este nuevo capítulo en su vida personal y profesional.

Te sugerimos: ¿Cómo se generó la polémica entre Emma Guerrero, Carlos Scavone, Érika Vélez y Víctor Aráuz?

Temas
Entretenimiento
Televisión
influencer
actores
Maternidad
Familia
espectáculo
comedia
Los García
Emma Guerrero
Ecuador
Noticias
Recomendadas