Emma Guerrero, actriz de Los García, dio a luz a su segundo hijo

La actriz ecuatoriana Emma Guerrero atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La tarde-noche del 19 de agosto recibió a su segundo hijo, a quien decidió llamar Emanuel Alejandro. En un emotivo reel compartido en Instagram, la actriz de Los García reveló la noticia a sus seguidores, quienes de inmediato la llenaron de felicitaciones y mensajes de cariño. Lea: Sofía Caiche envía un mensaje emotivo y de apoyo a Emma Guerrero en medio de su difícil embarazo y separación “Un sueño hecho realidad. Nació Emanuel Alejandro. Amor sin límites para ti, mi pequeño, un nuevo capítulo comienza”, escribió Guerrero en la descripción del video, que rápidamente se volvió viral entre su comunidad digital.

El nacimiento de Emanuel llega apenas semanas después de la mediática separación de la actriz con Fernando Zúñiga, anunciada en exclusiva por Los Hackers del Espectáculo el pasado 4 de agosto. Con Zúñiga, Guerrero tuvo a su primera hija, Luciana, quien actualmente tiene cuatro años y se convirtió en la primogénita de la actriz y el influencer. Lea: "Cuida más a tu matrimonio": la lección de vida que Carolina Jaume compartió con Emma Guerrero Aunque en un principio iba a llamar a su hijo Ignacio, cinco días antes del parto Emma anunció que cambiaría el nombre a Emanuel, aunque sin revelar todos los detalles.