19 ago 2025 , 15:28

Marian Sabaté se someterá a procedimiento médico tras complicaciones de salud

La presentadora ecuatoriana se prepara para endoscopía y colonoscopía tras complicaciones de su cirugía bariátrica.

   
Marian Sabaté, reconocida figura de la farándula ecuatoriana, compartió con sus seguidores un importante anuncio de salud. La presentadora explicó que se someterá a un procedimiento médico como consecuencia de la cirugía bariátrica a la que se ha sometido en dos ocasiones: la manga gástrica.

En un video publicado en sus redes sociales, Sabaté detalló que la primera operación fue especialmente complicada, llevándola a cuidados intensivos debido a una hernia de hiato y graves problemas digestivos:

“Yo soy bariátrica, mucha gente lo sabe, me operé el estómago, tengo remanga dos veces la manga gástrica, porque la primera casi me muero [...] quedé mal de una hernia de hiato y tengo mucha gastritis, muchas colitis y muchos problemas”, confesó la conductora.

Marián Sabaté es conocida como la Reina de la Prensa Rosa.
Marián Sabaté es conocida como la Reina de la Prensa Rosa. ( RRSS )

La nueva intervención, que incluye una endoscopía y una colonoscopía, busca evaluar posibles complicaciones derivadas de su historial médico y hábitos alimenticios, así como descartar enfermedades graves como úlceras o cáncer. Sabaté tranquilizó a sus seguidores sobre la magnitud del procedimiento:

“No me voy a morir, no exageren, no es para tanto, los quiero mucho”, afirmó.

¿Qué es la manga gástrica?

La manga gástrica es un procedimiento bariátrico que reduce el tamaño del estómago, limitando la ingesta de alimentos y favoreciendo la pérdida de peso, según la Clínica Mayo. Aunque puede ser efectiva para tratar la obesidad y mejorar la salud metabólica, no está exenta de riesgos.

Complicaciones como reflujo gastroesofágico, gastritis, hernias y, en casos graves, problemas respiratorios o infecciones postoperatorias son algunos de los efectos que los especialistas vigilan de cerca. Por eso, procedimientos como la endoscopía permiten monitorear el estado del esófago y estómago para prevenir daños a largo plazo.

Sabaté agregó un mensaje de confianza sobre su recuperación:

“Una anestesia general siempre asusta, pero no es nada peligroso. A esperar resultados favorables con fe, estando en las manos del mejor. Estoy tranquila, además dos ángeles me cuidan desde arriba”.

A lo largo de su carrera, Marian ha sido abierta sobre su vida personal y desafíos de salud, lo que le ha permitido mantener una cercana relación con sus seguidores.

