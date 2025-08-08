Sofía Caiche envía un mensaje emotivo y de apoyo a Emma Guerrero en medio de su difícil embarazo y separación

En medio de una de las crisis personales más sensibles que atraviesa la actriz y creadora de contenido ecuatoriana Emma Guerrero , Sofía Caiche , reconocida figura de la televisión nacional, le envió un mensaje lleno de empatía y esperanza durante una entrevista exclusiva para Los Hackers del Espectáculo .

Emma Guerrero, famosa por su papel como Lola en la serie Los García y con miles de seguidores en redes sociales, enfrenta un embarazo complicado, agravado por la reciente confirmación de su separación de Fernando Zúñiga, su esposo y padre del bebé en camino.

La noticia, confirmada durante la emisión de los Hackers, encendió las alarmas en el público que sigue de cerca la vida de esta pareja mediática.

Lea: Emma Guerrero revela haber perdido un bebé antes de su actual embarazo

Sofía Caiche no dudó en expresar su apoyo a Emma y a todas las madres que, como ella, han vivido la montaña rusa emocional que implica un embarazo, especialmente cuando se atraviesan momentos personales difíciles: