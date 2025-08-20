Streaming
Investigan la muerte de un streamer francés en plena transmisión

Raphaël Graven, conocido en línea como Jean Pormanove, fue encontrado sin vida en su casa durante un streaming maratón en la plataforma Kick. La fiscalía abrió una investigación para determinar la causa del deceso.

   
    El streamer francés que falleció en medio de una transmisión extensible, se hacía llamar Jean Pormanove( Foto de Jean Pormanove )
La fiscalía de Niza abrió una investigación para esclarecer la muerte de Raphaël Graven, un streamer de 46 años conocido en línea como Jean Pormanove. Graven fue hallado sin vida en un colchón en su domicilio en Contes, Francia. la madrugada del pasado lunes. El suceso causó gran conmoción en la comunidad, pues se informa que el hombre falleció durante una de sus transmisiones en vivo.

Pormanove había ganado popularidad por su contenido, el cual se basaba en ser expuesto a humillaciones y abusos por parte de otros creadores. Las primeras filtraciones policiales indican que el streamer era conocido por protagonizar transmisiones en las que aparecía sufriendo agresiones físicas.

Las autoridades han ordenado una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. La fiscalía indicó que se investiga un acto violento deliberado, lo que vincula el deceso con los desafíos de humillación extrema a los que el streamer se sometía.

La tragedia provocó una inmediata reacción del gobierno francés. La ministra de Asuntos Digitales, Clara Chappaz, condenó el caso como un “horror absoluto” y exigió que las plataformas hagan más para proteger a los creadores vulnerables. Por su parte, Kick, el servicio donde Pormanove transmitía, emitió un comunicado en el que expresaba su profundo pesar por la muerte y afirmaba que colabora con las autoridades.

La muerte de Pormanove abrió una caja de pandora sobre el turbio mundo de los streams de humillación en Francia, donde se explota a personas vulnerables para generar vistas y donaciones. Dos streamers, conocidos como Naruto y Safine, ya habían sido interrogados en enero en conexión con este tipo de contenido, aunque fueron liberados al no hallar pruebas para incriminarlos.

La investigación sobre la muerte de Graven continúa, y la causa exacta de su fallecimiento aún se desconoce.

