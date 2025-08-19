Redes
19 ago 2025 , 16:42

China: Joven ingeniero construye un metro de lujo para sus gatos

Un joven dedicó dos años a un proyecto que incluye una estación, gradas eléctricas y vagones en miniatura.

   
    Uno de los gatos de Xing recostado en el nuevo metro que le construyó su dueño( Captura de pantalla )
Un joven ingeniero chino, identificado como Xing, captó la atención del mundo con un regalo muy particular para sus mascotas. El sábado, el muchacho inauguró un convoy y una estación de transporte subterráneo en miniatura para sus gatitos. Su obra de ingeniería, un metro completamente funcional con túneles y andenes, forma parte de un proyecto mucho más grande, la construcción de una minicasa de lujo para sus gatos.

El asombroso proyecto es un ejemplo más de hasta dónde puede llegar el amor por una mascota. El ingeniero le dedicó dos años de su vida a esta construcción a escala, con el objetivo de dar a sus animales un sistema de transporte único.

El protagonista principal de esta historia es un gato de raza Maine Coon, quien ahora se puede mover con imponencia, por su sistema de transporte. En un video que se hizo viral, se ve cómo el michi entra en un vagón, baja por una escalera eléctrica y se pasea por la estación con total naturalidad, como si el metro en miniatura siempre hubiera sido parte de su vida.

La creación provocó todo tipo de reacciones en internet. Muchos internautas no han tardado en comparar la obra de Xing con sistemas de transporte reales, a menudo bromeando sobre la eficiencia y la limpieza del metro para michis. Comentarios como "¿Cómo es que el gato tiene escaleras eléctricas que no se detienen cada cinco minutos?" se hicieron muy comunes.

Lo mejor de todo es que este adorable metro subterráneo es solo una parte de la gran obra de Xing. Este transporte es una sección de una minicasa para sus mascotas, un proyecto que también incluirá una sala de cine, un área de billar y hasta un supermercado.

