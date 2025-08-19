China: Joven ingeniero construye un metro de lujo para sus gatos

Un joven ingeniero chino, identificado como Xing, captó la atención del mundo con un regalo muy particular para sus mascotas. El sábado, el muchacho inauguró un convoy y una estación de transporte subterráneo en miniatura para sus gatitos. Su obra de ingeniería, un metro completamente funcional con túneles y andenes, forma parte de un proyecto mucho más grande, la construcción de una minicasa de lujo para sus gatos.

El asombroso proyecto es un ejemplo más de hasta dónde puede llegar el amor por una mascota. El ingeniero le dedicó dos años de su vida a esta construcción a escala, con el objetivo de dar a sus animales un sistema de transporte único.

