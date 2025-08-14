Esto se sabe del joven piloto influencer que aterrizó en la Antártida sin permiso

Ethan Guo, un joven piloto influencer de 19 años proveniente de los Estados Unidos, se embarcó en una misión para ser la primera persona en volar en solitario a los siete continentes, todo para reunir USD 1 millón para la investigación del cáncer infantil, inspirado por un primo que recibió el diagnóstico de la enfermedad. Sin embrago todo su plan se destrozó cuando quedó varado en la Antártida, en donde tuvo que aterrizar de emergencia y, supuestamente, sin permiso.

Un juez en Chile aprobó un acuerdo para suspender el proceso judicial contra Ethan Guo, el joven piloto e influencer estadounidense que se encontraba varado en una base antártica desde finales de junio. Guo estaba en la Antártida tras un aterrizaje que las autoridades chilenas calificaron de no autorizado, y la Fiscalía lo acusó de entregar información falsa sobre su plan de vuelo.

El acuerdo, pactado entre la defensa de Guo y los fiscales, establece varias condiciones. El piloto debe donar USD 30 000 a una fundación de cáncer infantil en un plazo de 30 días. Además, tendrá que abandonar el país en cuanto las condiciones climáticas lo permitan y tendrá prohibido volver a entrar a territorio chileno por un periodo de tres años. Si no cumple con lo estipulado, el proceso judicial se reabrirá.

El caso tiene versiones opuestas. Mientras los abogados de Guo afirman que el aterrizaje fue una emergencia por fallas mecánicas y que tuvo el permiso explícito de las autoridades de aviación civil para descender, el fiscal chileno Cristián Crisosto sostiene que la autorización se dio únicamente para evitar un accidente, una vez que el piloto ya se encontraba en la Antártida. Guo, que ha perdido peso y su salud ha empeorado, aún se encuentra en la base antártica, a la espera de un permiso de vuelo para salir. También debe pagar los costos de manutención de su estadía y la seguridad de su aeronave.

