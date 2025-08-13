Tecnología
Usuarios reportan caída masiva de WhatsApp Web a escala global

El principal problema es con la vinculación de dispositivos y la conexión al servidor, con reportes en Ecuador, España, México y otros países de la región.

   
    Logo de WhatsApp( Foto de Freepik )
user placeholder

Redacción
Este miércoles 13 de agosto, cerca de las 14:00 horas, numerosos usuarios de todo el mundo reportaron fallas en el servicio de WhatsApp Web, la versión de escritorio de la aplicación de mensajería. Según los informes del sitio web de reportes DownDetector, las quejas se concentraron en países como México, Brasil, Colombia, Perú, Estados Unidos, España y Ecuador.

La principal falla, que acaparó más del 84% de las quejas, se relacionó con la vinculación de dispositivos, ya que los usuarios no podían acceder a sus chats desde el navegador de su computadora. Otros reportes indicaron problemas con la conexión al servidor y el envío de mensajes. La afectación, sin embargo, no fue tan grave para quienes ya tenían su sesión de WhatsApp Web iniciada, lo que sugiere que el problema se concentró en el proceso de conexión inicial.

Así se ve la interfaz de WhatsApp web en estos momentos. Así se mentiene por horas, sin cargar los chats y mensajes
Así se ve la interfaz de WhatsApp web en estos momentos. Así se mentiene por horas, sin cargar los chats y mensajes ( Captura de pantalla )

Hasta el momento, Meta, la compañía propietaria de la plataforma, no ha emitido un comunicado oficial para explicar las causas de esta interrupción. En redes sociales como X, la caída generó una ola de comentarios y memes de usuarios que señalaban las dificultades para trabajar sin la versión de escritorio de la aplicación.

