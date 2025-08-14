Wplace: El lienzo digital donde todo el mundo puede pintar un pixel

<b>Una <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias target=_blank>nueva tendencia</a> viral surgió en internet </b>con la llegada de <b>Wplace.live, una plataforma digital que ofrece un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/arte-grafico target=_blank>lienzo colaborativo</a></b> sobre un mapa del mundo. Lanzada el pasado 21 de julio, la página<b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/perplexity-34500-millones-comprar-google-chrome-YG9923274 target=_blank></a></b>