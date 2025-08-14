Tecnología
14 ago 2025 , 14:50

Wplace: El lienzo digital donde todo el mundo puede pintar un pixel

Una nueva web se convirtió en un lienzo colaborativo sobre un mapa global, que fomenta la creatividad colectiva y la competencia entre comunidades de todo el mundo.

   
    El logo de Wplace sobre una parte del lienzo digital en Quito( Foto de Wplace )
Una nueva tendencia viral surgió en internet con la llegada de Wplace.live, una plataforma digital que ofrece un lienzo colaborativo sobre un mapa del mundo. Lanzada el pasado 21 de julio, la página permite a cualquier usuario pintar un píxel a la vez, con una espera de 30 segundos entre cada acción. Esta simple mecánica transformó el sitio en un fenómeno social donde comunidades de diferentes países y ciudades se unen para dibujar, a modo de competencia amistosa.

La experiencia es una especie de juego, pues la página tiene un tablero de puntuaciones que mide la cantidad de píxeles pintados por región. En la actualidad, más de 1 billón de píxeles han sido colocados, con Brasil liderando los rankings. Ecuador entran en el top con 16 millones de píxeles pintado hasta ahora.

Parte del lienzo en la ciudad de Guayaquil en Ecuador
Parte del lienzo en la ciudad de Guayaquil en Ecuador ( Foto de Wplace )

En este lienzo la colaboración es la clave, ya que para hacer dibujos grandes, la colaboración se vuelve fundamental. La limitación de tiempo motiva a los usuarios a organizarse para crear logotipos, banderas, o cualquier tipo de imágenes. Es un espacio para la expresión, la creatividad y mucho más.

