GTA V recibe un impulso gráfico con la llegada de DLSS 4 de NVIDIA

NVIDIA lanzó el driver GeForce Game Ready 580.97, una actualización que trae consigo una mejora significativa para la versión Enhanced Edition de Grand Theft Auto V. A partir de ahora, el título de Rockstar es compatible con las tecnologías DLSS 4 y la multigeneración de fotogramas, exclusivas de las tarjetas gráficas GeForce RTX. A pesar de sus casi doce años desde el lanzamiento, el juego sigue siendo exigente con la configuración máxima.

Según datos de rendimiento de NVIDIA, la nueva tecnología permite alcanzar tasas de fotogramas impresionantes. Con una GeForce RTX 5060 Ti se obtienen 177 FPS en 4K, mientras que una GeForce RTX 5070 alcanza los 240 FPS y una GeForce RTX 5090 roza los 485 FPS, todo ello con la configuración gráfica más alta. Para los jugadores en 1080p, una GeForce RTX 5060 permite conseguir una media de 329 FPS, y con la RTX 5070 se logra alcanzar los 482 FPS, cifras ideales para monitores de alta tasa de refresco.

La actualización no solo beneficia a GTA V. El driver también incluye soporte de DLSS 4 para otros títulos, como Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced, un juego muy demandante que utiliza Unreal Engine 5. Otros juegos con esta tecnología son Supraworld, que la tendrá desde su lanzamiento en acceso anticipado el 15 de agosto, y Titan Quest II.

