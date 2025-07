Leer más: Conoce el anime que ha superado a Dragon Ball y One Piece en Japón

Moore, conocido por su trabajo en Battlestar Galactica y For All Mankind, aseguró que e l tono de la serie "intentará emular el del juego" , prometiendo un "viaje conmovedor" de padre e hijo mientras honran la memoria de la esposa de Kratos y la madre de Atreus. También adelantó que la serie mantendrá la "sensación histórica de quién es Kratos y el misterio de su pasado".

La muy esperada serie live-action de God of War en Prime Video se ambientará en la aclamada saga nórdica de los videojuegos , confirmando que la narrativa se centrará en el épico viaje de Kratos y Atreus por tierras vikingas. Esta información fue revelada por el showrunner, Ronald D. Moore, durante su participación en la San Diego Comic-Con.

La primera temporada de God of War constará de 10 episodios. Hay un gran optimismo entre los fans es la confirmación de que Cory Barlog, director del God of War de 2018 y productor de God of War: Ragnarok, estará directamente implicado en el proyecto, posiblemente como consultor creativo o productor ejecutivo. Moore describió a Barlog como "un genio" por su profundo conocimiento de la mitología del videojuego.

Aunque la serie tuvo un reinicio creativo previo, el proyecto va por buen camino. Moore indicó que el equipo está actualmente en la fase de guiones, y que el rodaje arrancará, como pronto, en algún momento de 2026, sin una fecha concreta de estreno. "Ha sido fascinante sumergirme en ello... Cuanto más me adentraba, más me impresionaba la amplitud y profundidad de la mitología que envuelve este videojuego", afirmó Moore, quien nunca antes había trabajado en una adaptación de un videojuego.

La adaptación buscará ser una reinterpretación de la historia para el formato live-action, manteniendo la esencia de los personajes y el espíritu de la obra original, pero explorando nuevas posibilidades creativas. Amazon ya ha dado luz verde para el desarrollo de una segunda temporada.

