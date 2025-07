Bloober Team, el estudio detrás de Silent Hill 2 Remake, ha liberado un extenso gameplay de 10 minutos de su próximo título, Cronos: The New Dawn. Este survival horror de acción en tercera persona promete llevar el terror a un nuevo nivel con una intrigante fusión de elementos retrofuturistas y un sistema de combate que obliga a los jugadores a ser despiadados con cada enemigo. El juego estará disponible a finales de 2025 en PS5, Xbox Series X|S y PC.

El gameplay del juego nos introduce a dos escenarios que prometen mucha tensión:

Las Islas en la Niebla: Un escenario liminal, cargado de niebla espesa y claras referencias al terror de H.P. Lovecraft. Este espacio promete una tensión constante y amenazas invisibles que acechan en cada rincón.

El Hospital: Una localización más clásica dentro del género del terror, presentando un hospital abandonado repleto de alienígenas, charcos de sangre y pasillos lúgubres que recuerdan la atmósfera opresiva de Silent Hill 2.

Además de estos entornos, se destaca la mecánica principal del juego, la fusión o merge. Los enemigos, conocidos como The Orphans, no permanecen muertos por mucho tiempo. Si el jugador no quema sus cuerpos después de abatirlos, otros enemigos pueden absorberlos, mutando en criaturas más grandes, rápidas y mortales. Este sistema añade una capa extra de tensión, donde cada combate puede escalar si no se gestionan bien los recursos y las estrategias durante la partida.

