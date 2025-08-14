Donald Trump: "México y Canadá hacen lo que nosotros les decimos que hagan"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que México y Canadá hacen lo que su Administración les dice que hagan cuando se trata de la seguridad fronteriza, un problema que dijo haber resuelto él mismo.

"México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga", aseguró Trump en declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El republicano elogió su supuesto plan para acabar con la delincuencia y atacó, de nuevo, al expresidente Joe Biden para presumir de su gestión de las fronteras.

"Recuerdo que Joe Biden solía decir siempre: Necesito legislación. Yo no tenía legislación, solo dije: Vamos a cerrar las fronteras, y todo el mundo lo entendió, porque ahora vuelven a respetar a su país", apuntó.

Según dijo, cuando él regresó a la Casa Blanca el pasado mes de enero, la situación en las dos fronteras "era horrible", sin embargo, ahora ya no, "Hay gente que dice que es un milagro", dijo.

Estas declaraciones se producen después de que México enviara a Estados Unidos a 26 líderes del narcotráfico presos en el país latinoamericano después que lo solicitara el Departamento de Justicia estadounidense.

Además, en las últimas horas se generó una controversia en México por el vuelo de un dron estadounidense sobre espacio aéreo mexicano.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, aseguró que el sobrevuelo fue solicitado por su Gobierno porque México no cuenta con el material específico que era requerido.

"Se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México", apuntó la gobernante mexicana, que añadió que se usó para una investigación especial "relacionada con la delincuencia organizada".

