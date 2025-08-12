EE.UU.
12 ago 2025 , 17:34

EE.UU: Impresionante rayo impacta poste eléctrico y provoca explosión en Carolina del Sur

Un video de la policía de Mount Pleasant captó el momento exacto en que un rayo golpeó un poste, causando una explosión que dejó sin energía a una parte de la ciudad.

   
    Momento en el que un rayo impacta en un poste en Carolina del Norte( Captura de pantalla )
Fuente:
Clarín
Fuente:
Milenio
user placeholder

Redacción
Un oficial del Departamento de Policía de Mount Pleasant grabó un suceso el lunes, mientras transitaba por la autopista 17 en medio de una tormenta eléctrica. Un rayo impactó con mucha fuerza en un poste eléctrico, lo que provocó una enorme explosión y una bola de fuego que se disparó hacia el cielo.

El potente impacto causó que las luces de la calle y los semáforos se apagaran, dejando sin servicio varias intersecciones. Según el reporte oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 11 a.m., lo que generó cortes de energía generalizados y retrasos en el tráfico durante aproximadamente tres horas. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

El Departamento de Policía de Mount Pleasant compartió el video en su cuenta de X, comentando que, a pesar de la "emoción", no hubo daños personales. Los trabajadores de la compañía eléctrica Dominion Energy acudieron con rapidez al lugar para restaurar la energía y retirar los cables caídos.

Temas
explosión
fenómeno natural
rayo
tormenta eléctrica
video
Carolina del Sur
Estados Unidos
EE.UU.
Noticias
