EE.UU: Impresionante rayo impacta poste eléctrico y provoca explosión en Carolina del Sur

Un oficial del Departamento de Policía de Mount Pleasant grabó un suceso el lunes, mientras transitaba por la autopista 17 en medio de una tormenta eléctrica. Un rayo impactó con mucha fuerza en un poste eléctrico, lo que provocó una enorme explosión y una bola de fuego que se disparó hacia el cielo.

El potente impacto causó que las luces de la calle y los semáforos se apagaran, dejando sin servicio varias intersecciones. Según el reporte oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 11 a.m., lo que generó cortes de energía generalizados y retrasos en el tráfico durante aproximadamente tres horas. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

