Hawái: El volcán Kilauea entra en erupción nuevamente con fuentes de lava de hasta 90 metros

El volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, entró en una nueva fase eruptiva en el cráter Halema'uma'u, según informó el Observatorio de Volcanes de la isla. La erupción, que se inició la madrugada de este miércoles, generó impresionantes fuentes de lava de entre 45 y 90 metros de altura desde un respiradero en el sector norte.

Las imágenes del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) captaron el momento de la erupción, que mantiene el nivel de alerta en vigilancia y el código de color en naranja. De acuerdo con el USGS, hasta el momento los flujos de lava han cubierto el 20% del suelo del cráter.

