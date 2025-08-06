EE.UU.
Hawái: El volcán Kilauea entra en erupción nuevamente con fuentes de lava de hasta 90 metros

La actividad eruptiva, confinada al cráter Halema'uma'u, ha sido catalogada con un nivel de alerta naranja, sin representar riesgo para los aeropuertos de la isla.

   
    La erupción de lava del volcán Kilauea en Hawaii, EE. UU.( Foto de USGS )
El volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, entró en una nueva fase eruptiva en el cráter Halema'uma'u, según informó el Observatorio de Volcanes de la isla. La erupción, que se inició la madrugada de este miércoles, generó impresionantes fuentes de lava de entre 45 y 90 metros de altura desde un respiradero en el sector norte.

Las imágenes del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) captaron el momento de la erupción, que mantiene el nivel de alerta en vigilancia y el código de color en naranja. De acuerdo con el USGS, hasta el momento los flujos de lava han cubierto el 20% del suelo del cráter.

Las autoridades han asegurado que toda la actividad se limita al Parque Nacional de los Volcanes de Hawái y que no representa una amenaza para las zonas habitadas. Los aeropuertos comerciales de la isla, Keahole y de Hilo, no se han visto afectados por este evento.

