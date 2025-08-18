Una bebé fue bautizada como Chat Yipiti en Colombia

El nombre de una recién nacida en la zona rural de Cereté, en el departamento de Córdoba, llamó fuertemente la atención en toda Colombia y se ha vuelto viral en redes sociales. El caso de Chat Yipiti Bastidas Guerra, cuyo nombre es una clara alusión a ChatGPT, la popular herramienta de inteligencia artificial de OpenAI, generó una discusión sobre los límites de la libertad de los padres a la hora de nombrar a sus hijos.

El registro de la menor se dio a conocer la semana pasada y, a pesar de lo inusual, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia no presentó ninguna objeción. Este hecho ha causado sorpresa, pues aunque la ley colombiana permite que los padres escojan el nombre de sus hijos, la entidad ha intervenido en el pasado para rechazar nombres que podrían afectar la dignidad de los menores. El organismo se ha negado a inscribir nombres como "Satanás" o "Miperro", pero en esta ocasión no hubo ningún problema.

En las redes sociales, las opiniones son muy divididas. Mientras algunos tomaron el caso con humor, muchos expresan su descontento, pues creen que el nombre podría exponer a la niña a burlas y otros problemas en el futuro. Comentarios como “No deberían dejar que existan este tipo de registros” y “La ignorancia no tiene límites” reflejan la preocupación de los usuarios ante la elección de los padres.

El caso de Chat Yipiti se suma a una lista de nombres poco comunes que han causado polémica en el continente, como el del chileno Griezmann Mbappé, que llamó la atención internacional hace unos años. El nombre de la bebé de Cereté es, hasta ahora, único en el registro civil de Colombia, lo que lo convierte en un reflejo de hasta qué punto la inteligencia artificial empieza a dejar huella en las decisiones cotidianas de las personas.

