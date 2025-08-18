Una bebé fue bautizada como Chat Yipiti en Colombia

El nombre de una recién nacida en la zona rural de Cereté, en el departamento de Córdoba, llamó fuertemente la atención en toda <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/colombia target=_blank>Colombia</a></b> y se ha vuelto viral en redes sociales. <b>El caso de Chat Yipiti<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chatgpt target=_blank></a></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/redes/influencer-rusa-fractura-vertebral-intentar-reto-viral-XA9893303 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/mejorar-el-audio-en-celulares-android-sin-instalar-aplicaciones-AL9951460 target=_blank></a></b>