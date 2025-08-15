Ciencia
El virus de los conejos tentáculos, ¿puede infectar a humanos?

Muchas personas se preguntaron recientemente si el famoso virus tentáculo de los conjeos podría infectar a los humas. La respuesta es no, el virus del papiloma de Shope, que afecta a los conejos, no es un riesgo para las personas.

   
    El conejo con el virus del "tentáculo"( Foto web )
El padecimiento conocido por las protuberancias tipo tentáculos o cuernos en conejos no tiene la capacidad de transmitirse a humanos.

El virus del papiloma de Shope, identificado en 1933, es altamente específico de especie y afecta exclusivamente a ciertos conejos silvestres, lo que hace imposible su contagio a personas u otros mamíferos debido a las diferencias biológicas de las células que ataca. Aunque las formaciones que causa son tumores queratinizados, que en casos raros pueden ser mortales para los animales si impiden que se alimenten o se muevan, la mayoría de los conejos infectados sobrevive sin intervención.

La única forma de propagación del virus es entre conejos a través de picaduras de insectos como mosquitos o garrapatas, y en menor medida, por contacto directo. Las autoridades de salud pública confirman que no existen casos de transmisión a humanos.

A pesar de esto, se recomienda no manipular conejos silvestres con estos síntomas para prevenir el contagio de otras enfermedades o parásitos que puedan tener. El aspecto inusual de estos animales fue la inspiración de la leyenda del jackalope, un híbrido mítico de liebre y antílope, una historia que ahora tiene una explicación científica.

