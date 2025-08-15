El virus de los conejos tentáculos, ¿puede infectar a humanos?

<b>El padecimiento conocido por las protuberancias tipo tentáculos o cuernos en conejos no tiene la capacidad de transmitirse a humanos.</b> El virus del papiloma de Shope, identificado en 1933, es altamente<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/ciencia/conejos-tentaculos-realidad-detras-papiloma-shope-JG9932391 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/alineacion-de-planetas-agosto-ecuador-KB9892518 target=_blank></a></b>