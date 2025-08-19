Influencers son golpeados por un auto mientras hacían un video probando comida

En la ciudad de Houston, Texas, en Estados Unidos, la pareja de creadores de contenido Nina Unrated y Patrick Blackwood se encontraba grabando un video en el que probaban comida de un restaurante de esta ciudad, cuando de pronto un auto tipo SUV, según mencionaron ellos mismos, chocó contra el ventanal junto al que estaban sentados.

Por la fuerza del impacto, fueron arrojados hacia un costado; la mesa llena de alimentos fue destruida, y sus rostros de susto y asombro quedaron grabados en cámara, con las bocas aún llenas de comida que apenas habían alcanzado a probar.

Según información publicada por los propios creadores de contenido, tras el accidente fueron trasladados a un hospital y se encuentran en buen estado de salud, con lesiones menores causadas por los vidrios que salieron volando al momento del impacto.

El suceso quedó grabado de principio a fin, y tras ser subido a redes sociales, rápidamente se hizo viral, acumulando miles de likes y comentarios debido a lo poco usual del hecho.

