Redes
19 ago 2025 , 11:28

Brasil: Periodista es asaltada antes de su transmisión en vivo

La reportera Beatriz Casadei fue víctima de un robo mientras se preparaba para informar frente a cámaras en São Paulo.

   
  • Brasil: Periodista es asaltada antes de su transmisión en vivo
    Periodista es asaltada antes de salir en vivo ( Internet )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un violento episodio de inseguridad sorprendió a los televidentes en Brasil. La periodista Beatriz Casadei fue asaltada en la mañana de este martes, poco antes de salir en vivo para el noticiero Balanço Geral Manhã, en São Paulo.

La reportera se encontraba frente al Centro de Detención Provisional de Pinheiros cuando un ciclista se interpuso entre ella y la cámara y le arrebató el celular con el que iba a transmitir. El hecho quedó registrado y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Lea más: Una bebé fue bautizada como Chat Yipiti en Colombia

Lea más: Colombia: Una tigresa bengala blanca es atacada por su propia cría

El reportero Rafael Ferrari, que también estaba en el lugar, relató que el ladrón rondaba la zona desde temprano y que incluso había pasado cerca de las cámaras antes de atacar. “Ella tenía el celular en la mano para leer los datos que iba a dar al aire cuando ocurrió el robo”, explicó.

De acuerdo con testigos, el delincuente escapó en dirección a Ceagesp, por la Marginal Pinheiros, alrededor de las 7:00 de la mañana. Aunque el equipo de prensa ya había advertido movimientos sospechosos y tomado precauciones, la periodista terminó siendo víctima de la violencia urbana.

El caso reabre el debate sobre la seguridad de los comunicadores en Brasil y también en el mundo, quienes muchas veces trabajan en zonas de riesgo y expuestos a situaciones de vulnerabilidad mientras cumplen con su labor periodística.

Temas
Curiosidades
robo
asalto
periodista
Internacional
EN VIVO
Mundo
Noticias
Recomendadas