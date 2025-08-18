Redes
18 ago 2025 , 11:53

Colombia: Una tigresa bengala blanca es atacada por su propia cría

El zoológico lamenta la pérdida de una de sus felinas más emblemáticas, mientras Canú, el tigre agresor, permanece bajo observación.

   
  • Colombia: Una tigresa bengala blanca es atacada por su propia cría
    Imagen referencia a una tigresa bengala blanca( Internet )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Consternación en la capital del Valle tras la muerte de Indira, la tigresa bengala blanca que habitó el Zoológico de Cali, Colombia por más de 21 años. La felina falleció luego de un enfrentamiento territorial con su propio hijo, Canú, un macho de 13 años que nunca había mostrado conductas agresivas hacia ella.

El hecho ocurrió en el recinto de los tigres, cuando los animales protagonizaron una disputa por límites de espacio y aunque el equipo de bienestar animal trasladó de inmediato a Indira a la zona de manejo para darle atención veterinaria, pese a los esfuerzos la tigresa presentó un paro cardiorrespiratorio y no logró sobrevivir.

Lea más: El senador Rodrigo Paz y el expresidente Jorge Quiroga se disputarán la presidencia de Bolivia en segunda vuelta, poniendo fin a 20 años de gobierno del MAS

Lea más: Dinamarca: Copenhague, la primera ciudad esponja del mundo

“Hubo un enfrentamiento en el recinto de tigres, donde macho y hembra tuvieron una disputa por límites territoriales. Todo nuestro equipo actuó inmediatamente para salvar a Indira, pero lamentablemente no fue posible”, informó una de las veterinarias del zoológico a través de redes sociales.

Tras el incidente, Canú permanece bajo observación veterinaria para evaluar su comportamiento y garantizar la seguridad del resto de los ejemplares, además el zoológico aclaró que en todos los años de convivencia entre madre e hijo nunca se habría registrado un episodio similar.

El fallecimiento de Indira ha generado gran impacto entre los cuidadores, visitantes y la comunidad caleña, que la reconocían como uno de los símbolos más queridos del parque.

Indira deja un legado como parte fundamental de la misión del zoológico de promover el respeto y protección de la vida silvestre, una labor que continuará marcada por la memoria de esta emblemática tigresa.

Temas
Ciencia
animales
Zoológico
Accidente
Tigre
Mundo
Noticias
Recomendadas