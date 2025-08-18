Colombia: Una tigresa bengala blanca es atacada por su propia cría

Consternación en la capital del Valle tras la muerte de Indira, la tigresa bengala blanca que habitó el Zoológico de Cali, Colombia por más de 21 años. La felina falleció luego de un enfrentamiento territorial con su propio hijo, Canú, un macho de 13 años que nunca había mostrado conductas agresivas hacia ella.

El hecho ocurrió en el recinto de los tigres, cuando los animales protagonizaron una disputa por límites de espacio y aunque el equipo de bienestar animal trasladó de inmediato a Indira a la zona de manejo para darle atención veterinaria, pese a los esfuerzos la tigresa presentó un paro cardiorrespiratorio y no logró sobrevivir.

Lea más: El senador Rodrigo Paz y el expresidente Jorge Quiroga se disputarán la presidencia de Bolivia en segunda vuelta, poniendo fin a 20 años de gobierno del MAS