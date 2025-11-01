Lamine Yamal y Nicki Nicole terminaron su relación

Lamine Yamal rompió el silencio y tras varios rumores anunció que su relación con la cantante Nicki Nicole llegó a su fin . El futbolista además dijo que: “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya” . La noticia se la dio a conocer en un medio de comunicación español.

La historia entre ambos comenzó a finales de agosto, cuando Nicki Nicole hizo pública la relación desde su cuenta de Instagram.

Una fotografía juntos por el cumpleaños del futbolista fue suficiente para confirmar lo que ya era un secreto a voces entre aficionados y periodistas del espectáculo.

De momento, ninguno de los dos protagonistas se ha pronunciado al respecto de la supuesta ruptura.