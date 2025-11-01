Lamine Yamal y Nicki Nicole terminaron su relación

<b>Le puede interesar: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/lamine-yamal-dedica-gol-a-nicki-nicole-en-la-champions-league-HC10309068 target=_blank>Lamine Yamal dedica un gol a Nicki Nicole en la Champions League</a></b> La <b>historia</b> entre ambos comenzó a finales de agosto, cuando <b>Nicki Nicole </b>hizo pública la<b> relación </b>desde su cuenta de <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/la-verdad-detras-de-supuesta-ruptura-lamine-yamal-nicki-nicole-KF10044259 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>