Música
31 oct 2025 , 09:53

Lamine Yamal compra la mansión de Shakira y Piqué por USD 12 millones

Luego de años de disputas, indirectas y una gira millonaria de por medio, finalmente Shakira y Piqué cierran otro capítulo en su amarga separación.

   
Fuente:
Redes sociales
Fuente:
People en Español
user placeholder

Kenneth Triviño
Después de tres años de titulares, dardos cruzados y canciones con nombre y apellido, Shakira y Gerard Piqué parecen haber puesto el punto final —ahora sí— a una larga disputa de bienes raíces.

Y no hablamos de un acercamiento ni de una tregua diplomática, sino del adiós definitivo a uno de sus últimos vínculos: la lujosa mansión que compartieron en Barcelona.

Desde aquella separación que sacudió al mundo del espectáculo en 2022, todo ha pasado: infidelidades, indirectas virales y una gira que rompió récords. Pero esta vez, el cierre de capítulo llega con un giro inesperado y un nuevo protagonista que nadie vio venir: Lamine Yamal.

Shakira y Gerard Piqué en 2021.
Shakira y Gerard Piqué en 2021. ( RRSS )

¿Qué pasó con la mansión?

Según ha revelado en primicia el conocido paparazzi Jordi Martín desde los micrófonos de El Gordo y la Flaca, Lamine Yamal ya sería el nuevo dueño de la lujosa propiedad, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la capital catalana.

El joven astro del Barça ha sido el comprador estrella que, al parecer, ha acelerado el acuerdo para adquirir la propiedad. ¿Cuánto pagó Lamine por la mansión? Pues, Jordi Martín confirma que la compra se concretó el pasado lunes por la impresionante suma de 11 millones de euros (aprox. USD 12 millones).

¿Cómo es la propiedad?

Esta no es una casa cualquiera. Este complejo inmobiliario interconectado se convirtió en el escenario de la venganza emocional de Shakira, famosa por colocar una escalofriante figura de bruja en el balcón con la mirada fija hacia la casa de sus exsuegros.

La propiedad no solo fue testigo de la separación, sino que fue inmortalizada en la Sesión 53 con Bizarrap, aludiendo al amargo episodio de tener que convivir allí con su exsuegra, con su icónica línea de "me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda":

Para colmo de males, la mansión también fue el foco de filtraciones que aseguraban que Clara Chía habría estado allí con Piqué en ausencia de la cantante.

Aunque una de las tres viviendas del complejo ya se había vendido por unos USD 3,5 millones, la reciente venta de la casa principal marca el cierre definitivo de una era.

Ahora, los rumores apuntan a que Lamine Yamal podría mudarse allí con su novia, la cantante Nicki Nicole. Sea cierto o no, todo indica que Nicki pasará bastante tiempo en la propiedad, convirtiendo una vez más a un futbolista y una artista en los protagonistas de esta célebre mansión barcelonesa.

Con la venta concretada, Shakira y Piqué cierran por fin uno de los capítulos más tensos de su historia y emprenden caminos separados que —por el bien de todos— parece que ya no volverán a cruzarse.

