Música
19 sep 2025 , 17:48

Familia de Lamine Yamal en contra de su relación con Nicki Nicole

Según medios de comunicación catalanes, la familia de Lamine Yamal estaría en contra de su relación con la cantante Argentina Nicki Nicole.

   
  • Familia de Lamine Yamal en contra de su relación con Nicki Nicole
    Nicki Nicole y Lamine Yamal ( Redes Sociales )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La familia de la estrella del F.C. Barcelona, Lamine Yamal, dio declaraciones en un programa radial sobre su noviazgo con una cantante argentina. Expresaron su preocupación por el hecho de que la relación pueda convertirse en una distracción para el jugador, ya que en este momento consideran que lo más importante es su crecimiento profesional y desarrollo como futbolista.

LEA: Taylor Swift deja a Ecuador fuera del estreno de la película de The Life of a Showgirl (por ahora)

También mencionaron que, al enterarse de la relación, se sintieron aterrorizados, ya que temen que Lamine pierda la concentración en el fútbol. En redes sociales, la pareja ha compartido fotos juntos, a pesar de que recientemente circularon rumores sobre una supuesta separación e incluso un triángulo amoroso que involucraba al actual jugador del Real Madrid, Franco Mastantuono. Sin embargo, dichos rumores fueron descartados, ya que la pareja continúa compartiendo publicaciones en sus redes sociales.

En declaraciones a medios de comunicación, Nicki Nicole dijo:

“Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con el cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”

LEA: Bad Bunny enfrenta una demanda millonaria por usar La Casita en Puerto Rico

El romance de la pareja se confirmó días después de la fiesta de cumpleaños número 18 de Lamine, junto con posteriores publicaciones en redes sociales. Cabe destacar que Lamine es siete años menor que la cantante, algo que, según la familia del astro español, les preocupa mucho, ya que temen que él se concentre más en su relación que en el fútbol.

Temas
Fútbol
Familia
relación
Nicki Nicole
Lamine Yamal
Nicki Nicole
Lamine Yamal
Barcelona
España
Noticias
Recomendadas