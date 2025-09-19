Familia de Lamine Yamal en contra de su relación con Nicki Nicole

La familia de la estrella del F.C. Barcelona, Lamine Yamal, dio declaraciones en un programa radial sobre su noviazgo con una cantante argentina. Expresaron su preocupación por el hecho de que la relación pueda convertirse en una distracción para el jugador, ya que en este momento consideran que lo más importante es su crecimiento profesional y desarrollo como futbolista.

También mencionaron que, al enterarse de la relación, se sintieron aterrorizados, ya que temen que Lamine pierda la concentración en el fútbol. En redes sociales, la pareja ha compartido fotos juntos, a pesar de que recientemente circularon rumores sobre una supuesta separación e incluso un triángulo amoroso que involucraba al actual jugador del Real Madrid, Franco Mastantuono. Sin embargo, dichos rumores fueron descartados, ya que la pareja continúa compartiendo publicaciones en sus redes sociales.

En declaraciones a medios de comunicación, Nicki Nicole dijo: